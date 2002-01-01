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Новый Выпуск #247 (3-2020)

Научно-практический журнал "Новое в стоматологии"
Журнал "Новое в стоматологии"
Выпуск #247 (3-2020)
Печатная версия
600
р.
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Журнал "Новое в стоматологии"
Выпуск #247 (3-2020)
Электронная версия
300
р.
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Содержание:

  • Зубная техника 4.0 в сочетании с 2.0
CAD/CAM-технологии, цифровой технологический процесс, внутриоральное сканирование, пастообразная керамика, прессованная керамика, временная реставрация, виниры
Авторы: J. Meier, L. Kruger


  • Сделай это правильно!
Эстетика, промежуточное звено, мостовидный протез типа Maryland, диоксид циркония
Авторы: P. Schuh, B. Wagner


  • Диагностика и планирование лечения. Часть 2
CAD/CAM-технологии, имплантологическое протезирование, виртуальное планирование
Авторы: U. Plaster, S. Hrezkuw


  • Биодинамическая шина
CMD, функциональное лечение, изготовление шины
Автор: G. Christiansen


  • Закрытие перфораций мембраны синуса. Таттон-техника
Синус-лифтинг, перфорация мембраны синуса, коллагеновая мембрана, костная аугментация
Авторы: P. Valentini, G. Eid, J.-M. Ferrandi, D. Abensur, T. Testori
  • Диоксид циркония: эстетичность, прочность, предсказуемость
Автор: P. Freudenthal


  • Экспериментальное исследование осевого смещения абатмента имплантата при затягивании клинического винта у имплантатов с коническим соединением
Автор: И. Г. Хегай


  • CAD/CAM-виниры из высокопрочной стеклокерамики с естественной игрой цвета и света
Автор: С. Белоус


  • Двухсторонний синус-лифтинг с использованием различных методик: отчет о клиническом случае
Автор: Ынчин Ли
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