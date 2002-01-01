Новый Выпуск #247 (3-2020)

- Зубная техника 4.0 в сочетании с 2.0
CAD/CAM-технологии, цифровой технологический процесс, внутриоральное сканирование, пастообразная керамика, прессованная керамика, временная реставрация, виниры Авторы:
J. Meier, L. Kruger
Эстетика, промежуточное звено, мостовидный протез типа Maryland, диоксид циркония Авторы:
P. Schuh, B. Wagner
- Диагностика и планирование лечения. Часть 2
CAD/CAM-технологии, имплантологическое протезирование, виртуальное планирование Авторы:
U. Plaster, S. Hrezkuw
CMD, функциональное лечение, изготовление шины Автор:
G. Christiansen
- Закрытие перфораций мембраны синуса. Таттон-техника
Синус-лифтинг, перфорация мембраны синуса, коллагеновая мембрана, костная аугментация Авторы:
P. Valentini, G. Eid, J.-M. Ferrandi, D. Abensur, T. Testori